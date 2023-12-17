Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Aralık 2023 15:25
ocakta belli olur mu atama ?
bu atamayı sizce seçim için mi bekletiyorlar ne zaman açıklanır sizin tahmininiz ?

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