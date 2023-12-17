Evsahibi kiracı

dostlar Şubat'ta sozlesmem bitiyor 3bin liraya oturuyorum ben eve girdiğimde üst kat 1200 liraya oturuyordu geçen ay üst kattaki kiraci degişdi 10bine tutuldu ev. şimdi emlakci senin kiranda 10bin olacak Şubat'ta diyor. bana 10bin vermezsen 5ay sonra boşalt diyor. sizce ne yapmalıyım yüzde 25 fazlasını yatır oturmaya devam et diyende var sözleşmede yazan Tüfe oranında zam yap diyende var.

dostlar Şubat'ta sozlesmem bitiyor 3bin liraya oturuyorum ben eve girdiğimde üst kat 1200 liraya oturuyordu geçen ay üst kattaki kiraci degişdi 10bine tutuldu ev. şimdi emlakci senin kiranda 10bin olacak Şubat'ta diyor. bana 10bin vermezsen 5ay sonra boşalt diyor. sizce ne yapmalıyım yüzde 25 fazlasını yatır oturmaya devam et diyende var sözleşmede yazan Tüfe oranında zam yap diyende var.