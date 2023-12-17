Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


17 Aralık 2023 16:15
Evsahibi kiracı
dostlar Şubat'ta sozlesmem bitiyor 3bin liraya oturuyorum ben eve girdiğimde üst kat 1200 liraya oturuyordu geçen ay üst kattaki kiraci degişdi 10bine tutuldu ev. şimdi emlakci senin kiranda 10bin olacak Şubat'ta diyor. bana 10bin vermezsen 5ay sonra boşalt diyor. sizce ne yapmalıyım yüzde 25 fazlasını yatır oturmaya devam et diyende var sözleşmede yazan Tüfe oranında zam yap diyende var.

ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
17 Aralık 2023 16:27

Tahliye taahütnamesi imzaladınız mı ?


GeNESiS26
Aday Memur
17 Aralık 2023 16:35
hayır sözleşme harici imza atmadim

h.ulker
Aday Memur
17 Aralık 2023 16:35
sosyal medya kullanıyor musunuz?

GeNESiS26
Aday Memur
17 Aralık 2023 16:37
evet neden
h.ulker, 12 dk. önce
sosyal medya kullanıyor musunuz?

GeNESiS26
Aday Memur
17 Aralık 2023 16:41
hayır imzalamadim
ÇOTANAK, 20 dk. önce

Tahliye taahütnamesi imzaladınız mı ?

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