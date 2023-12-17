Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Aralık 2023 16:32
Malatya operasyon tazminatı

Malatya operasyon tazminatı 2024 te 6000 TL olacak diye duyum var ne kadar doğru bilmiyorum

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