Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Aralık 2023 16:33
Emeklilşk yaşı 80 olsun diyorsan destek ver
ironi

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