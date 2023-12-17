Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Aralık 2023 17:04
Yeni 10.000 alım

Yeni 10.000 alım düz polis için mi yoksa özel harekat için mi ?


sancak bayrak
Şef
17 Aralık 2023 17:56

Kadro genel hizmet,senin deyişinle düz polis.özel hrk direk alım yok.

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