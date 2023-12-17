KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


17 Aralık 2023 17:08
11.Sınıfta Ne Yapmalıyım

Anadolu lisesinde 11.sınıfım sizce önlisans yapmak mantıklımı alım yapılırken öncelik oluyormu eğer önlisans yapılacaksa hangi bölümleri önerirsiniz


patatessalatası
Aday Memur
17 Aralık 2023 17:33
Mantıklı kardeşim. Anadolu lisesi kazandığına göre az çok ders çalışma disiplinin var. 2 yıllıktan atan keyfine bak. Ben de anadolu lisesi mezunuyum. Önlisans muhasebe seçmiştim. Bölüm tavsiyesi konusunda arkadaşa yardımcı olalım.

Ugurar
17 Aralık 2023 17:37

Cevabınız için teşekkür ederim bende muhasebe düşünüyordum başka bölüm önerileri olanlar da yazarsa çok mutlu olurum

patatessalatası, 2 saat önce
Mantıklı kardeşim. Anadolu lisesi kazandığına göre az çok ders çalışma disiplinin var. 2 yıllıktan atan keyfine bak. Ben de anadolu lisesi mezunuyum. Önlisans muhasebe seçmiştim. Bölüm tavsiyesi konusunda arkadaşa yardımcı olalım.
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