Emeklilik yaşı

o iş öyle olmuyor 52 yi 55 e çektikten sonra isteyen çalışsın mı dediler zorunlu tuttular oyun oynanırken kural değiştiriliyor o kadar eytden 43-45 yaşındaki adamlar emekli oldu buda eğer 60 a çekerlerse bana kalır ki zprunlu yapacaklar inşellah yanılırım

o iş öyle olmuyor 52 yi 55 e çektikten sonra isteyen çalışsın mı dediler zorunlu tuttular oyun oynanırken kural değiştiriliyor o kadar eytden 43-45 yaşındaki adamlar emekli oldu buda eğer 60 a çekerlerse bana kalır ki zprunlu yapacaklar inşellah yanılırım