Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Aralık 2023 17:13
Emeklilik yaşı

Burada bazı konulara şahit oldum malesef sapla samanı karıştıran arkadaşlar var kimseye kabalık yapmak istemiyorum hatta bu yüzden biri ile tartıştım diye ceza bile aldım şimdi diyeceğim şu yaş haddini 60 a çıkarmak demek emeklilik yaşı 60 olacak değildir isteyen o yaşa kadar çalışır demektir. Şu an da yeni sayılabilir olan arkadaşların tüm endişesi yaş haddi 60 a çıkarsa emeklilik yaşı ni da o tarihe çekecekler zannediyor lar şu anda durum öyle fakat bununla ilgili açıklama yapıldı yaş haddi 55 olanları 2-3 sene geriye çekip yaş haddini 58-60 yapma isteyen çalışsın mantığı güdüyorlar,bunu defalarca açıkladık bazıları vatan haini ilan ettiler günü gelen emekli olur gider size kimse demiyor 58-60 a kadar çalışın diye günümüz şartlarında Ocak maaşı 50 ye dayandı emekli olan taş patlasın alacağı 20-23 tür yarı yarıya yapsınlar 30-35 duran olurmu kimse kalmaz o yüzden çocuk okutan var borcu harcı olan var diyeceğim onlara engel olmayın dediğim şekilde yapılacak zaten 55 i bekleyenleri 2-3 sene geriye çekecekler isteyen -58-60 her neyse çalışsın dicekler hepinize iyi akşamlar dilerim


yıldız24
Aday Memur
17 Aralık 2023 17:21
o iş öyle olmuyor 52 yi 55 e çektikten sonra isteyen çalışsın mı dediler zorunlu tuttular oyun oynanırken kural değiştiriliyor o kadar eytden 43-45 yaşındaki adamlar emekli oldu buda eğer 60 a çekerlerse bana kalır ki zprunlu yapacaklar inşellah yanılırım

FCoksen1974
Şef
17 Aralık 2023 17:24

Yanilacaksin benim bu dediğim olduğu zamanda o eksi verenlere çok Güzel cevabım olacak ama buradan değil başka kanaldan kusura bakmasın lar artık

yıldız24, 2 saat önce
o iş öyle olmuyor 52 yi 55 e çektikten sonra isteyen çalışsın mı dediler zorunlu tuttular oyun oynanırken kural değiştiriliyor o kadar eytden 43-45 yaşındaki adamlar emekli oldu buda eğer 60 a çekerlerse bana kalır ki zprunlu yapacaklar inşellah yanılırım
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