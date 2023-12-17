Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


17 Aralık 2023 18:01
belediyeler arasi naklen atama hk

Merhabalar,

Belediyeler arası nakil geçişlerde (THS) geçmek istediğimiz kurum ile ilgili sürekli olarak duyulan "norm kadro yetersiz, yer yok" gibisinden söylemler ne derece doğru veyahut bu gibi geçiş işlemlerindeki norm kadro etkisi tam olarak nedir?

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