Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Aralık 2023 20:11
Sağlık özür Tayini ve il içinde boş yer olmaması

Bir kisi il içinde saglik mazereti ile tayin isteginde bulunursa, fakat il icindeki okullarda bos kadro yoksa ne olur? İl dışına mı gönderilir?


Kitap Dünyası
Memur
17 Aralık 2023 20:29

Mazereti olanlar için il emri veya ilçe emri olursa çok iyi olut


Dalaras
Şube Müdürü
17 Aralık 2023 20:50

İlçe emri nasıl oluyor hocam? Biraz açıklama yaparmısınız

Kitap Dünyası, 1 saat önce

Mazereti olanlar için il emri veya ilçe emri olursa çok iyi olut


Kitap Dünyası
Memur
17 Aralık 2023 21:01

Bildiğim kadarıyla siz tercih yapıyorsunuz ve 41'i açıp bir il veya ilçe seçiyorsunuz eğer orada boş yer yoksa sizi il veya ilçe emrine alıyorlar. Boşalan kadrolara da sizi yerleştiriyorlar

Dalaras, 42 dk. önce

İlçe emri nasıl oluyor hocam? Biraz açıklama yaparmısınız


Dalaras
Şube Müdürü
17 Aralık 2023 21:13

İl veya ilçe emrine alındığınızda ne iş yapıyorsunuz?

Kitap Dünyası, 31 dk. önce

Bildiğim kadarıyla siz tercih yapıyorsunuz ve 41'i açıp bir il veya ilçe seçiyorsunuz eğer orada boş yer yoksa sizi il veya ilçe emrine alıyorlar. Boşalan kadrolara da sizi yerleştiriyorlar


Kitap Dünyası
Memur
17 Aralık 2023 21:16

"İl Emrine atanan öğretmenler İl Milli Eğitim bünyesinde görevi ile ilgili verilen iş ve işlemleri yapabilir. İlçe Milli Eğitim emrine atanan öğretmenler de ilçe milli eğitim bünyesinde görev ve sorumluluk alabilir. Görevlendirilen, derse giren öğretmenler ek ders ücretlerini alırlar."

Dalaras, 19 dk. önce

İl veya ilçe emrine alındığınızda ne iş yapıyorsunuz?

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