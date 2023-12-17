Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


17 Aralık 2023 20:35
Ekpss ile alımı gerçekleştirilen bölümler

Laborant Veterinerlik ve Sağlık Önlisans bölümü mezunuyum. Ekpss ile bizim bölümden alım yapılıyor mu yapılıyorsa en az kaç puan almak gerekiyor ?

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Ne zaman emekli olabilirim ve tahmini emekli maaş ve ikramiyem ne olur?Engelli memur çalışan emeklilikte SGK 28/09/2021 tarihli 31612 sayılı yönetmeliğe takılanlar var mı?Engellilere lojman önceliği EKPSS ile atandıktan sonra süreli olan engelli raporum biter ise

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