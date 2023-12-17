Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


17 Aralık 2023 20:35
2023-24 Dış Kaynak Muvazzaf Subaylık Sözlü Mülakatı Hakkında

Arkadaşlar malum 26.10.2023 tarihinde son aday hastahaneye sevk edildi ve 45 gün sağlık raporu işlemleri sona erdi. Hepimiz sözlü mülakatın ilanını bekliyoruz. Geçen sene göre tüm sürecin 2 ay erkene alınması göz önünde bulundurulduğunda takribi ne zaman sözlü mülakat çağrısını ilan ederler ?

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