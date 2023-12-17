Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Aralık 2023 21:14
Yeşil pasaport işlemleri nelerdir?

Merhabalar, bu yıl 3/1 oldum. yeşil pasaport başvurusu yapmak istiyorum. Eşimin derecesi tutmuyor. hem benim hem de onun yapması gerekenler nedir? çevremde çok yok yeşil pasaportu olan bir yardımcı olursanız çok sevinirim.


vjersin
17 Aralık 2023 22:48
çok basit önce il meme gidiyorsun bir imzalı kağıt alıyorsun sonra nüfusa gidiyor yeşil pasaport kısmına kağıdı veriyorsun parmak izini alıyorlar sonra eve dönüyorsun. 1 hafta sonra pasaportun ptt ile evine geliyor. Bu kadar.
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