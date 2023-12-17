Yeşil pasaport işlemleri nelerdir?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
Performans Teşvik Sistemi öneriyorum (puan olayı değil)Şeker Hastalığı ve Özür TayiniDYK'de rehberlik öğretmenlerine ek ders ücreti ödemesine dair bakanlık yazısıÜlkenin geldiği durum: Merkez Bankası Başkanı ev kiralayamıyor! Öğretmenler ne yapsın !!!Norm fazlası olarak atandım ama ilişiğim kesilmiyorSettar Aslan: 8 bin liralık zam kamu işçilerini de kapsamalı'Kelebek Sınav Sistemi' için düşüncelerinizNeyi bekliyoruz hocam?Neden işimizden memnun değiliz?Depremze öğretmenlere Ocak ayında tayin hakkı verilmelidir!
Sözlük
Son Haberler
Iğdır'daki 9 köyde eğitime 1 gün ara verildiOtomobil yayla yolunda uçuruma yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralıAsker eğlencesi için trafiği durduran 3 kişiye 6 bin 965 lira cezaAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Aileye yönelik her türlü tehdide karşı duruşumuz nettirİletişim Başkanı Altun: Dünyamızı, daha yaşanabilir bir geleceğe taşıyacak olan hakikattir
Editörün Seçimi
2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi