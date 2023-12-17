Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Aralık 2023 21:14
yeşil pasaport işlemleri

Merhabalar, bu yıl 3/1 oldum. yeşil pasaport başvurusu yapmak istiyorum. Eşimin derecesi tutmuyor. hem benim hem de onun yapması gerekenler nedir? çevremde çok yok yeşil pasaportu olan bir yardımcı olursanız çok sevinirim.

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