Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Aralık 2023 21:19
Ocaktaki %50 zamla mühendislere 15bin tllik zam meclise verildi dediğim gibi

2 ay önce ilk olarak ben demiştim ve beni trol olarak ilan edenler vardı ve şimdi dediğim gibi aynı maddeler geçti tüm mühendislerimize hayırlı olsun


THE LIVIRI
Aday Memur
17 Aralık 2023 21:27
Ne güzel kendim adıma çok sevindim Allah razı olsun emeği geçenlerden

wuhanlı
Müsteşar Yardımcısı
17 Aralık 2023 21:29

amin hocam yeterli olmasa da bizi sevindiren bir haber bu daha başlangıç

THE LIVIRI, 6 dk. önce
Ne güzel kendim adıma çok sevindim Allah razı olsun emeği geçenlerden

Emrah kaylı
Aday Memur
17 Aralık 2023 21:29
link var mı arkadaşlar konuyu anlamadım açıkçası

Produss
Daire Başkanı
17 Aralık 2023 21:30

+ kanun teklifi nerede

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Aralık Ayı EnflasyonuKamu Mühendisi Gelişmiş Bir Ülkeye göre 57.420 TL maaş alması gerekiyor. Nasıl mı ?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2023 Aralık maaşlarımızı yazalımMühendislere 7. toplu sözleşmede yeni haklar verilmesine rağmen verilmedi demesinin nedeniAsgari ücret yüzde 60 artmalıAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Seyyanene zam gelecekÜnvan Değişikliği HakkındaMemurların emeklilik yaş sınırı kaldırılsın !

Sözlük

hamsi tava 2 harekete geçmek 1 kara lahana çorbası 3 The Continental:From the World of John Wick 2 Bugün olanlar 1 Bulaşık makinesi tabletine son 3 Bi mola 1 Teke zortlatması 1 hayırlı cumalar mesajı 1 bin dereden su getirsen arınamazsın 2

Son Haberler

Bakan Fidan'dan ABD'ye: İsrail üzerindeki nüfuzunuzu kullanınKız arkadaşına çarpan aracı yaktıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şeb-i Arus' mesajıBelediye personeli çift, süpürge aracını gelin arabası yaptıFenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius'la 2'de 2 yaptı

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi