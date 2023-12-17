Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Aralık 2023 21:24
Kurum değiştirmeye değer mi ?

İzmirde bir üniversitede yapım ve yayın elemanı(ş) ünvanı ile (khk ile trtden geçtiğimden dolayı trtnin kadrosuyla şahsa bağlı kadro olarak geçtim). 6/1 aralık 2023 maaşım sendika kesintisi dahil %27 vergi diliminde 26.019 tl. %50 zam gelirse ocakta maaşım 40-41 arası olacak. 3600 ekgöstergeye sahibim şu an 6/1 1150 ekgöstergem. Geleyim asıl soruma belediyeye geçersem uzman ünvanı ile geçebilir miyim? Ya da bilgisayar işletmeni olarak geçsem maaşım ne kadar olur (geçmek istediğim belediye şu an 7500 tl sds veriyor) Üniversitede görevde yükselme sınavına girmeme izin vermiyorlar eşdeğerim şube müdürü diye yani burada yükselme imkanım yok. Belediye evime yakın , üniversite ise uzak sizce eksisi ve artısıyla geçmeye değer mi düşüncelerinizi almak istedim.

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