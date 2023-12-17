Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Aralık 2023 23:35
Memur hangi durumda ihraç olur

Geçenlerde bi arkadaş faceden amiri hkda tehtid ve hakaret içerikli msj yazdığı için idari işlem başlatılmış bu durumda bu arkadaş hkda ihraç gelir mi yoksa kıdem tenzili v.b ceza mı alır ? 7068 e göre 24 ay kıdem tenzili yazıyor ama yine de bilen arkadaşlara bi danışmak isterim

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