Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


18 Aralık 2023 01:07
Mezun olunan bölüm

Ben laborant veterinerlik ve sağlık teknikeriyim. Ekpss ileb izim bölümden alım yapılıyor mu ? Yapılıyorsa taban ve tavan puanlarını nasıl öğrenebilirim.

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