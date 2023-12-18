Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


18 Aralık 2023 01:32
Sözleşmeli 4B Personel Becayiş Hakkı ?

Sözleşmeli 4B Personel Becayiş Hakkı var mıdır? Yer değiştirme yapabilir miyiz karşılıklı?

Çok Yazılan Konular

Geçici Görevlendirme Dilekçesi ?GSB büro memuru nöbet 4bden 4a ya geçiş var mı 3+1 sistem Aday memurlukMemuriyetten Önceki Yedek Astsubaylık hizmet süresinden sayılır mı?3+1 Atama Hakkında Lütfen Yardım EdinSGK 4B 2023/6

Sözlük

iş sağlığı güvenliği 1 Bi molada yaşanan kaos 4 hamsi tava 2 dört halife 1 Bulaşık makinesi tabletine son 3 ferdi özbeğen 3 balina filmi 1 intihar 2 istanbul depremi sonrası kaçış planları 4 Mirket 1

Son Haberler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerinde konuştuDestek personeline İtfaiyeci nasıl alınır?18 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları70.000 TL %2.39 FAİZ ORANIYLA!İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi