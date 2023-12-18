KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


18 Aralık 2023 02:20
Jandarma Uzman mı Polislik mi

Jandarma Uzmanlığı kazandım şuanda mülakat tarihlerini bekliyorum hayalim polis olmaktı sizce hayalimi bırakıp jandarma uzmanlığımı seçeyim yoksa hayalimin peşinden gidip 2024 yılında yeni polis alımını mı bekliyeyim ?

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