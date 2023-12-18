CTE GYS ve UDS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Arkadaşlar bir tahmininiz veya bilgisi olan var mı? Sınava giren kişilerin ne zaman açıklanacak? Bakan Bey önümüzdeki günler demişti ama 19 gün geçti üstünden bir bilgisi olan varsa seviniriz.

Arkadaşlar bir tahmininiz veya bilgisi olan var mı? Sınava giren kişilerin ne zaman açıklanacak? Bakan Bey önümüzdeki günler demişti ama 19 gün geçti üstünden bir bilgisi olan varsa seviniriz.