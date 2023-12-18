Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Aralık 2023 07:50
CTE GYS ve UDS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Arkadaşlar bir tahmininiz veya bilgisi olan var mı? Sınava giren kişilerin ne zaman açıklanacak? Bakan Bey önümüzdeki günler demişti ama 19 gün geçti üstünden bir bilgisi olan varsa seviniriz.

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