Kamu Mühendisleri

https://www.tbmm.gov.tr/Yasama/KanunTeklifi/3bd9185a-9acc-4e88-a3e3-018c49b6c4f2

Bu kanunla ilgili süreci burada takip edelim bence. Bu kanunla ilgili süreç dışında herhangi bir şey yazmayalım. En azından takip etmiş oluruz süreci.

Çok fazla başlık farkındayım. En azından bu kanun teklifinin güncelliğini korumak için böyle başlık açmak istedim.