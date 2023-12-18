Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Aralık 2023 07:54
Kamu Mühendisleri

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 13/12/2023 Komisyonda

KANUN TEKLİFİ İMZA SAHİPLERİ

Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi

https://www.youtube.com/c/tbmm

BİLGİ EDİNME


reality21
Aday Memur
18 Aralık 2023 07:55

https://www.tbmm.gov.tr/Yasama/KanunTeklifi/3bd9185a-9acc-4e88-a3e3-018c49b6c4f2

Bu kanunla ilgili süreci burada takip edelim bence. Bu kanunla ilgili süreç dışında herhangi bir şey yazmayalım. En azından takip etmiş oluruz süreci.

Çok fazla başlık farkındayım. En azından bu kanun teklifinin güncelliğini korumak için böyle başlık açmak istedim.


reality21
Aday Memur
18 Aralık 2023 07:57

Başkanlığa Geliş Tarihi 08/12/2023

Kanun Teklifinin Metni

Dönemi ve Yasama Yılı 28 / 2

Esas Numarası 2 / 1858

Başkanlığa Geliş Tarihi 08/12/2023

Teklifin Başlığı 14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif

Teklifin Özeti Teklif ile, kamuda çalışan mühendislerin maaş ve özlük haklarında iyileştirme yapılması amaçlanmaktadır.

Son Durumu KOMİSYONDA

KANUN TEKLİFİ KOMİSYON BİLGİLERİ

Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi

Esas Komisyon PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 13/12/2023 Komisyonda

KANUN TEKLİFİ İMZA SAHİPLERİ

Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi

İsmail ÖZDEMİR MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Kayseri İlk İmza Sahibi

(Link bende açılmamıştı ama linkin içeriği bu) Takip edelim. Sonuçta ne zaman meclise çıkacak birbirimizi bilgilendirmiş oluruz.

Yukarıda link attığım için silinebilir olduğundan dolayı yazı olarak buraya geçirdim.

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