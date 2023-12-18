Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Aralık 2023 08:12
Jandarma Uzman mı Polislik mi

Ben Jandarma Uzmanlığı kazandım şuanda mülakat tarihlerini bekliyorum ama hayalim polis olmaktı sizce hayalimi bırakıp jandarma uzmanlığımı seçeyim yoksa hayalimin peşinden gidip 2024 yılında kpss girip yeni Polis alımı ilanını mı bekliyeyim ?


ugurbaba10
Aday Memur
18 Aralık 2023 09:03

Uzman ama hava mı deniz mi bilmiyorum ikiside birbirinden beter


watson666
Aday Memur
18 Aralık 2023 10:08

Jandarma uzman polisliğe göre daha zordur fiziksel olarak, daha uzun görevlere de gidebilir fakat maaş ve özlük hakları konusundan daha iyidir.

Poliste zorluk çıkaran vatandaş ile çok fazla uğraşır işini yaptırmıyorlar polise zaten, fiziksel olarak j.uzmana göre daha rahattır bence bunlara göre kararını ver. Jandarma da polis gibi kolluk kuvveti olduğu için o da asayiş çok fazla bir fark olmaz yani ikiside asayiş görevi yapıyor o yüzden aklın çok fazla kalmasın bence.

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