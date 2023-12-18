Jandarma Uzman mı Polislik mi

Jandarma uzman polisliğe göre daha zordur fiziksel olarak, daha uzun görevlere de gidebilir fakat maaş ve özlük hakları konusundan daha iyidir.

Poliste zorluk çıkaran vatandaş ile çok fazla uğraşır işini yaptırmıyorlar polise zaten, fiziksel olarak j.uzmana göre daha rahattır bence bunlara göre kararını ver. Jandarma da polis gibi kolluk kuvveti olduğu için o da asayiş çok fazla bir fark olmaz yani ikiside asayiş görevi yapıyor o yüzden aklın çok fazla kalmasın bence.