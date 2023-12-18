Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Aralık 2023 08:49
İller arası tayin

merhaba, iller arası tayinde sıralamayı yaparken dikkate elacağımız bir kriter, şart mevcut mu acaba?

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