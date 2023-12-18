KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Aralık 2023 09:04
EKPSS de neden eğitim bilimleri sorulmaz?

60 soruluk gk+gy sınavı ile 50 civarı puan ile atanıyorlar, engel zihinsel ise zaten öğretmen olmamalı, fiziksel ise eğitim bilimleri sormaya engel olan nedir? Engelliler ile ilgili konularda konuşmaya çekiniliyor engelli düşmanı gibi algılanmamak için. pozitif ayrımcılık evet olsun ama bu durumda biraz abartılmış gibi, öğretmenlik önemli sosyal desteğini yapsın devlet tabiki ama illa da öğretmen olmasın yetersiz olan.

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