Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Aralık 2023 09:12
Rapor alma hakkı

Öğretmenim. 2 haftadır sol kalça kemiği ağrısından dolayı devlet hastanesinden rapor aldım. İlçedeki şube müdürü rapor almamla ilgili bir şeyler söylüyormuş. Haftaya da doktor randevum var yine rapor almak zorunda kalabilirim. Bildiğim kadarıyla 40 gün rapor hakkım var. İlçenin bir yaptırımı olabilir mi ?


Peyami.safa81
Aday Memur
18 Aralık 2023 09:31

Hiçbir şey olmaz. Rahatsızlığınız var sonuçta.


elif26pdr
Aday Memur
18 Aralık 2023 09:38

Sağ olun hocam. Peki ilçenin raporlara yönelik bir yaptırımı olur mu ?

Peyami.safa81, 1 saat önce

Hiçbir şey olmaz. Rahatsızlığınız var sonuçta.

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