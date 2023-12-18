Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Aralık 2023 09:34
Engelli esten kaynaklı atama

Esimin %82 suresiz engelli raporu var ( kimseye bagimli degil), personel subeyle gorustugumde dogu illerinden muaf oldugumu, istedigim ile dilekce ile gidebilicegimi soyledi fakat arastirdigim kadari ile herhangi bir yazı kanun vb birseye rastlamadim, bu konuda bilgisi olan yardimci olabiecek varmi ?


meliatali
Aday Memur
18 Aralık 2023 10:06

Gih sınıfı koşulu ile muaf olabilirsiniz diye biliyorum ben.


Mehmet ozk
18 Aralık 2023 10:14

Yok şefim %80 uzeri engeli olan kosulsuz dogudan muaf oluyor, bununla ilgili yazi var fakat istedigin ile tayin konusunda bilgi bulamadim

meliatali, 29 dk. önce

Gih sınıfı koşulu ile muaf olabilirsiniz diye biliyorum ben.


Bilela
Aday Memur
18 Aralık 2023 10:23
egm sitesinde yazıyor. peşine duş kimse hakkını vermiyor yokda
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