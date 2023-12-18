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Editörler : Lanet


18 Aralık 2023 09:55
Hatırın

Hatırın

Bütün namları toplarım senin hatırına

Bütün namlar helal olsun senin hatırına

Gavs-ı Sâki olsun da bizim olsun hatırın

Hatırım aldım da geldim bilindi hatırın

Meczup Barış

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