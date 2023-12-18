Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Aralık 2023 10:41
İlçe emrindeki norm fazlası yazın il geneli il içi tercih yapabilir mi?
İlçe İlçe

ela.nurr
Aday Memur
18 Aralık 2023 10:42
İlçe emrindeyim yazın il geneli il içi tercih hakkım var mı?

matematikçi10
Memur
18 Aralık 2023 10:57
il içi atamada norm fazlası durumdayım seçeneği var. o zaman 3 yıl çalışma şartı aranmıyor. açık varsa veya açılırsa(il içinde tüm okullar yazılabilir) hizmet puanı ile atama isteyebilirsiniz.
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