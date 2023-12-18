Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


18 Aralık 2023 10:43
2024 Yerel Seçimleri

31 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerin adayları belli olmaya başladı.

Manisa, Mersin, Muğla Mhp de

Diğer büyükşehirlerde Akp de

İstanbul ve Ankara da ilçelerde paylaşıldı.

Silivri, Avcılar, Küçükçekmece, Beşiktaş Mhp de

Ankara da Etimesgut, Polatlı, Gölbaşı ile Elmadağ ve Kalecik de Mhp de

Diğer şehirlerde ortak aday çıkarılacak.

Şahsi görüşüme göre, Mhp oylarını artıracaktır.

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