Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


18 Aralık 2023 10:46
Atrofik Böbrek Askerlikten muaf mı ?

Polislikten elenme sebebim, C dilimi aldım. GATA'da sintigrafi sonucumda bir böbrek .%15 katkı sağlıyor belirgin fonksiyon kaybı var(NORMALDEN BELİRGİN KÜÇÜK BOYUTLARDA VE DEFORME GÖRÜNÜMDEDIR. SOL BÖBREĞİN PERFÜZYONU, KONSANTRASYON VE EKSKRESYON FONKSİYONLARI BELİRGİN AZALMIŞTIR..) Diğer böbrek %85 katkı sağlıyor. Memlekete döndüğümde üniversite hastanesinde tekrar sintigrafiye girdim bu sefer %10.1 e %89.9 ve raporda hafif böbrek yetmezliği olarak çıktı, oranlarda oynamalar olabilir dedi doktor. Bu durum askerliğe engel mi?

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