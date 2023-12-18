Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Aralık 2023 10:47
yeşil pasaport
kolay gelsin cümleten , Yeşil pasaportu kaç yılda alabiliyoruz ? Tasarruv tedbirleri kapsamında bize sapladılar onu biliyorum ama 3/1 ine kaç yılda düşüyoruz onu hiçbir yerde bulamadım.

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
18 Aralık 2023 11:34
cidden araştırdın mı:))

hakan8746
Memur
18 Aralık 2023 11:41
şuan yeşil pasaport umuz var ailece eşimden bosanirsam eşim yeşil pasaport u iptal olur mu

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
18 Aralık 2023 11:46
evet mernisten düşüm olunca pasaportu iptal oluyor
hakan8746, 1 saat önce
şuan yeşil pasaport umuz var ailece eşimden bosanirsam eşim yeşil pasaport u iptal olur mu

hakan8746
Memur
18 Aralık 2023 11:51
çocukların velayeti bende çocukların ki iptal olmaz o zaman

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
18 Aralık 2023 11:54
aynen
hakan8746, 1 saat önce
çocukların velayeti bende çocukların ki iptal olmaz o zaman

yarhisarli
Aday Memur
18 Aralık 2023 11:55
sen polis olmazsın, kademe derece kaç yılda bir verilir, daha bunun hesabını yapamıyorsun.

PolisTr
Aday Memur
18 Aralık 2023 11:55
Pomem-Pmyo-Yüksek Lisans-Askerlik-Şark-Cezasız 8 Yıl-Disiplin Cezası-2015 yılında verilen 1 dik çok kriter var.Bunlari bilmeden yıl kimse söyleyemez

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
18 Aralık 2023 12:03
Avrupa birliği konseyi burayı takip etse yeşil pasaportlarımızı iptal ederler :)
Toplam 8 mesaj

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