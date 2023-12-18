Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


18 Aralık 2023 10:48
Engelli öğretmen seminer zorunluluğu

Merhaba arkadaşlar.

Engelli öğretmen için yüz yüze seminer zorunluluğu varmı?

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