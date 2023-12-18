Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Aralık 2023 10:56
Kırsal Alanda Derece/Kademe İlerlemesi

Kırsalda küçük şehirlerde çalışanların derece ve kademi ilerlemesi 3'e 1 yerine 2'ye 1 şeklinde olduğu doğru mu ? bu konudan mağdur olupta dilekçe yazan oldu mu?


afilun
Memur
18 Aralık 2023 12:18

Belli yerlerde belli koşullar da uygulanır.

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