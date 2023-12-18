Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Aralık 2023 11:08
Toplu Sözleşme (Sendika) İkramiyesi Her Ay mı Yatırılacak?

Bilen arkadaşlarımız cevap verebilir mi acaba Toplu Sözleşme (Sendika) İkramiyesi Her Ay mı Yatırılacak?


Akademik7224
Şube Müdürü
18 Aralık 2023 11:10

Normalde 3 ay da birdi artık her ay mı?


Patrice Lumumba
Aday Memur
18 Aralık 2023 11:29

Evet, Memnun-Sen adlı sarı sendikanın büyük kazanımı.


Karizmaunl
Şube Müdürü
18 Aralık 2023 12:01

3 ayda bir ödenen, 3'e bölünüp her ay ayatacak


Akademik7224
Şube Müdürü
18 Aralık 2023 12:13

Sizce böyle olması mı daha iyi oldu değerli arkadaşlar?

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Asgari ücret yüzde 60 artmalıKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2023 Aralık Ayı EnflasyonuOcaktaki %50 zamla mühendislere 15bin tllik zam meclise verildi dediğim gibi2023 Aralık maaşlarımızı yazalımAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Kamu Mühendisi Gelişmiş Bir Ülkeye göre 57.420 TL maaş alması gerekiyor. Nasıl mı ?Seyyanene zam gelecekÜnvan Değişikliği HakkındaMemurların emeklilik yaş sınırı kaldırılsın !

Sözlük

Sizi rahatsız etmeye geldim 3 hugo 2 güç istenci 1 karton atel 1 yürek dayanmaz 2 mutluluğun resmi 4 banyo yapmak yerine sürekli parfüm sıkmak 2 Bulaşık makinesi tabletine son 3 dört halife 2 vizyon 1

Son Haberler

DSİ içme suyu kapasitesini artıracakYanıltıcı reklamlara 114 milyon lira cezaKorsan taksiciler site açtı: 7 dilde hizmet seçeneğiEmtia piyasasında Fed etkisi görüldüTarımsal destekleme ödemelerini Birlikler dağıtsın mı?

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi