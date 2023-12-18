Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Aralık 2023 12:10
kamuda att olup hemşire işi yaptırılan arkadaşlar

att kadrosunda olup hemşire nöbeti/görevi yaptırılan itiraz eden yasal yola başvuran var mı bununla ilgili bir kanun maddesi vs var mı kendi görevim dışında birinin işini yapmak istemiyorum.

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