Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Aralık 2023 12:24
Tayin dönemi

Merhaba arkadaşlar sark hizmeti sonrası bati tercihi yapacağız illerin çalışma sistemi 12/24 12/36 8/24 gibi ildeki hastane okul durumları operasyon tazminatları kiraların durumları ile ilgili düşünecek olursak hangi illeri tercih etmeliyiz saygılarımla

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