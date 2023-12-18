Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Aralık 2023 12:40
Yurdışı öğretmenlik sınavı hakkında
Başvuran arkadaşlar varsa yardımcı olabilir mi acaba? mebbisten başvuruyu kaydettikten sonra okulun onaylaması gerek mi, bir de öğretmen bilgi formu var il milli eğitime doğrudan mı götürcez bilgisi olan var mı??

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