Yurdışı öğretmenlik sınavı hakkında

Başvuran arkadaşlar varsa yardımcı olabilir mi acaba? mebbisten başvuruyu kaydettikten sonra okulun onaylaması gerek mi, bir de öğretmen bilgi formu var il milli eğitime doğrudan mı götürcez bilgisi olan var mı??

Başvuran arkadaşlar varsa yardımcı olabilir mi acaba? mebbisten başvuruyu kaydettikten sonra okulun onaylaması gerek mi, bir de öğretmen bilgi formu var il milli eğitime doğrudan mı götürcez bilgisi olan var mı??