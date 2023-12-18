Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


18 Aralık 2023 13:03
Subaylığa Geçiş

Değerli komutanlarım Astsubay MYO çıkışlıyım , subaylığa geçerken okuldaki not ortalamasının bir önemi var mı?

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

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