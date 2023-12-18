Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Aralık 2023 13:04

Akepe Tarihinin En Başarılı Milli Eğitim Bakanı Sizce Hangisi ?

Bu ankete 1 saat 52 dakikada, 12 kişi oy kullandı


freef
Şef
18 Aralık 2023 13:10

En başarısızları konuşmak da olur. Başarısızlıkta Hüseyin Çelik'i kimse geçemez ama 1 sene daha kalabilirse bu geçer gibi.


Velocıraptor
Genel Müdür
18 Aralık 2023 13:19

yıllar geçse de unutulmuyor hazret :)))

freef, 2 saat önce

En başarısızları konuşmak da olur. Başarısızlıkta Hüseyin Çelik'i kimse geçemez ama 1 sene daha kalabilirse bu geçer gibi.


Billoh
Aday Memur
18 Aralık 2023 13:29

Gandi

Toplam 3 mesaj

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