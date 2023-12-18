Onayladığım sınav görevini nasıl iptal edebilirim?

Yorgunluk ve yoğunluktan ötürü sınav gününü pazar günü olarak düşünüp bana çıkan açık öğretim sınav görevini onayladım. Daha sonra takvime baktığımda o günün cumartesi olduğunu farkettim. O günde kursum var. Bu onayladığım görevi nasıl iptal edebilirim?

Yorgunluk ve yoğunluktan ötürü sınav gününü pazar günü olarak düşünüp bana çıkan açık öğretim sınav görevini onayladım. Daha sonra takvime baktığımda o günün cumartesi olduğunu farkettim. O günde kursum var. Bu onayladığım görevi nasıl iptal edebilirim?