Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Aralık 2023 13:42
Onayladığım sınav görevini nasıl iptal edebilirim?
Yorgunluk ve yoğunluktan ötürü sınav gününü pazar günü olarak düşünüp bana çıkan açık öğretim sınav görevini onayladım. Daha sonra takvime baktığımda o günün cumartesi olduğunu farkettim. O günde kursum var. Bu onayladığım görevi nasıl iptal edebilirim?

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