Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Aralık 2023 14:53
Benden Yüksek Puanlı Kişiye Sınav Görevi Çıkması

Merhaba. Eşim de ben de sınav modülünden aynı sınava "sadece okul binası" olacak şekilde tüm oturumlara sınav başvurusu yaptık. Eşimin "Bu yıl yapılan görevlendirmelerden alınan puan" ı benden yüksek. Buna rağmen bana sınav görevi çıkmazken eşime sınav görevi çıktı. Normalde bu yıl içerisinde en az puanı olanın öncelikli görevlendirilmesi gerekmez mi? Yanlış bir uygulama yok mu burada? Burada yetki doğrudan sistem üzerinden bakanlıkta mı yoksa il ya da ilçedekilerin olaya dahli mi var? Bilgisi olan öğretmen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Teşekkürler.

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