Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Aralık 2023 15:08

Akape tarihinin gelmiş gecmiş en başarısız Eğitim Bakanı sizce hangisi?

Bu ankete 1 saat 51 dakikada, 35 kişi oy kullandı


Peyami.safa81
Aday Memur
18 Aralık 2023 15:18

Ziya Selçuk hariç hepsi


Palasay
Aday Memur
18 Aralık 2023 16:22

Hepsi ama yusuf bey sorma o ne yaptığını bilmiyor gibi


lutt
Şube Müdürü
18 Aralık 2023 16:32

Yusuf Tekin istifa etmeli mi?

Toplam 3 mesaj

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