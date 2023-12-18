Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Aralık 2023 15:24
Yeni torba yasa

Twitter da; Torba yasa ile haftalık 40 saat çalışma ve fazla mesainin kanunlasacagi söyleniyor.

İnşallah olur


iamapoliceman
Daire Başkanı
18 Aralık 2023 15:36
pozitif olmaya çalışıyorum ama inanın bu mümkün değil...

Brse
Aday Memur
18 Aralık 2023 15:40

Bu torba yasada 2.şark kalkar mı devrem


Çimelek
Aday Memur
18 Aralık 2023 15:56

Bu ay sonunda Yeni torbada teşkilatla ilgili düzenlemeler kesin olacak inşallah çalışma saatleri de vardır detaylı bilgisi olan paylaşırsa iyi olur

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