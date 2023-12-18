Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Aralık 2023 17:36
Emeklilik Yaşı Düzenlemesinin Yanında
Taslakta yer alan başlıca düzenlemeler şunlardır: -Emeklilik yaşının isteğe bağlı olmak şartı ile arttırılması, -Halihazırda fazla çalışma ücreti olarak verilen ücretin "Güvenlik Tazminatı" olarak değiştirilmesi, -Haftalık 40 saati aşan çalışmalar için aylık 100 saate kadar fazla mesai ücreti ödenmesi, -100 saatlik sürenin aşılması durumunda ise her 8 saatlik fazla çalışma için 1 gün izin verilmesi, -10 yıllık hizmet süresini tamamlamamış memurlara da 30 gün yıllık izin verilmesi, -Mazeret izninin yıllık 30 güne çıkarılması

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