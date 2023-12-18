Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Aralık 2023 17:47
Alan Değişikliğinde Dağ Fare Doğurdu..

Bir kaç yer açılmış.. Onlar da köşede kenarda yerler..

Yazık verilen emeklere..

Hayallere..

Ikinci üniversite okuyanlara bu haksızlıklar yapilmamali..Tam tersi ikinci üniversite teşvik edilmeli..

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