KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


18 Aralık 2023 17:59
2023-2 atama tercihlerinin alınması(Merkezi Atama)
KPSS-2023/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme işlemleri için tercih tarihleri 20-27 aralık olarak açıklanmış ÖSYM nin sitesinde. Kadrolar 20 aralık çarşamba günü mü açıklanır? Bilgisi olan var mı?

notsure
Aday Memur
18 Aralık 2023 18:28

evet 20 aralık sabahı saat s10-11 gibi görürsün sitede

Toplam 1 mesaj

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