2023-2 atama tercihlerinin alınması(Merkezi Atama)

KPSS-2023/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme işlemleri için tercih tarihleri 20-27 aralık olarak açıklanmış ÖSYM nin sitesinde. Kadrolar 20 aralık çarşamba günü mü açıklanır? Bilgisi olan var mı?

KPSS-2023/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme işlemleri için tercih tarihleri 20-27 aralık olarak açıklanmış ÖSYM nin sitesinde. Kadrolar 20 aralık çarşamba günü mü açıklanır? Bilgisi olan var mı?