Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Aralık 2023 18:50
icisleri bakanligina emniyet saglik yonetmeligi icin sesimizi duyuralim arkadaslar!!!!

Polis okullarına girerken bir adaletsizlik mevcut bu sene pomeme gireceğim inşallah ancak geçmişe ait bir mr görüntüm var bel fıtığım ile ilgili sorun şu nöroloji doktoru okey beni eleyecek bel fıtığım var diye ama peki diğer geçmişte hiç mr a girmeyip de vücudunda fıtığı ve ya farklı bir şikayeti olanlar nasıl anlaşılıcak bu saçma yönetmeliğin değişmesi lazım insanların yüzde 75 i fıtıkken fıtıktan eleme yapma sebebi neden anlamış değilim hadi bel fıtığı ameliyatı olanları almasalar amenna ama bu saçma şeyin düzelmesi için nerehe başvuru yapabiliriz benimle aynı durumda olan varsa bu konu altında birleşelim arkadaşlar iyi forumlar..

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