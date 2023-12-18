Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Aralık 2023 19:38
Proje okulları yönetmeliği değişikliği duyun varmı?

NE zaman çıkabilir , ne gibi değişiklikler var? Bir de proje okulları kalkacak diye söylenti vardı bununla ilgili duyumu olan varmı?

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