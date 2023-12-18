Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Aralık 2023 20:00
Asgari ücret ne kadar olur?

Arkadaşlar sizce asgari ücret ne kadar olur? Ayrıca bunun memur maaşlarında vergi muafiyetinden dolayı 300 ile 400 lira arasında bir artış sağlayacağı söyleniyor.


gerçek340601
Şef
18 Aralık 2023 20:00

17-18 arası bence


Anuşirvann
Genel Müdür
18 Aralık 2023 20:02

Benim tahminim 17000 ile 17250 TL arası olacak diyorum.


ogretmenadayi22
Memur
18 Aralık 2023 20:36
16074
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