Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Aralık 2023 20:02
MEB bu ne biçim çelişki böyle

Sözleşmeli öğretmene kadro verildi ama öğretmenlikte 4 yılı tamamlamadan kadrolu öğretmenlerin haklarının tamamından yararlandırılmadı

Zorunlu hizmet affı geldi, alan değişikliği yaparsan 3 yıl il içi tayin yapamazsın denildi

Alan değişikliği hakkı verildi 5. - 6. bölgede görev alacaksın denildi

Sözleşmeliye kadro - Zorunlu hizmet affı - Alan değişikliği neden böyle oldu?

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